La vita avventurosa di Nino, unico centenario di San Piero

Nino Ceccarelli, di San Piero in Bagno ha festeggiato cento anni, circondato dall’affetto dei suoi familiari. Il neo centenario (nato il 4 giugno 1924) ha ricevuto la visita dell’ormai ex sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, che gli ha espresso le più sentite congratulazioni e tantissimi auguri per il suo compleanno secolare. E’ l’unico uomo centenario nel territorio di Bagno di Romagna. Invece le donne, che hanno girato la boa dei 100 anni, sono 4. Sampierano, originario del rione di Somalborgo, è un testimone vivente della epocale trasformazione del suo paese. La sua vita si intreccia con alcuni dei più drammatici e importanti avvenimenti della storia: arruolato nel Regio Esercito, ha preso parte alla Seconda Guerra Mondiale. In seguito al disastro dell’8 settembre 1943, quando i nostri soldati furono lasciati al proprio destino, Ceccarelli venne inquadrato nelle forze della Repubblica Sociale Italiana. In seguito alla rotta tedesca, venne catturato dalle forze titine e deportato nel famigerato gulag di Borovnica, da dove venne liberato, dopo una durissima prigionia, da una delegazione della Croce Rossa. Dopo la guerra ha dedicato la propria vita all’istruzione, diventando una delle colonne portanti della scuola sampierana in qualità di segretario scolastico per molti decenni. La notevole età non ha comunque intaccato la lucidità mentale di Nino, che non smette di coltivare i propri interessi, tra cui la lettura dei classici, la storiografia (è autore di una pubblicazione dedicata a Francesco Baracca), la politica e la cura per le tradizioni locali, come la festività della Madonna di Corzano.