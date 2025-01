La vita cesenate di Zvanì Pascoli. Amicizie e indagini del poeta ’pop’

Su richiesta di lettori curiosi. Le frequentazioni cesenati (e non solo) del nostro Giovanni Pascoli, grande poeta tutt’altro che ‘scolastico’, anzi più moderno e ‘pop’ di quanto si creda. Spigolature scritte con il nostro ‘taglio’: notizia obbligatoria, commento facoltativo, senza imbalsamazioni. E dunque: Giovanni prese la licenza liceale da privatista nel nostro Liceo Classico ‘Vincenzo Monti’, l’unico allora della Provincia. Nell’occasione abitò a Cesena presso il fratello di Maria Cicognani, fidanzata di Giacomo, fratello maggiore di ‘Zvanì’. Dopo aver vinto una borsa di studio Pascoli s’iscrisse all’Università di Bologna, allievo del Carducci. Qui divenne amico di Andrea Costa, imolese. protagonista del nascente socialismo. Il giovane Pascoli era assetato di giustizia: una scelta di campo, anche poetica, dalla parte degli ‘umili’. Partecipò alle iniziative della Prima Internazionale, anche a Cesena (ove conobbe Gaspare Finali, futuro senatore e buon amico del poeta). Intanto, nelle osterie di San Mauro e Savignano, ‘Zvanì ‘cercava prove sull’omicidio del padre Ruggero Pascoli, ucciso a sangue freddo sulla via Emilia il 10 agosto 1863 mentre tornava in calesse dalla stazione di Cesena alla Torre di San Mauro, azienda agricola di cui era amministratore per conto dei Torlonia. Fu il famigerato delitto che ebbe come unica testimone la ‘cavallina storna che portava colui che non ritorna’. Malgrado la voce pubblica sussurrasse il nome del mandante assassino la famiglia Pascoli non ebbe mai giustizia.

Giovanni era nato a San Mauro nel 1855, quarto di dieci figli. Tra ripetuti lutti familiari e ristrettezze economiche (era magra la ‘pensione’ dei Torlonia) Giovanni fu avviato a studi classici, per i quali quel ragazzo aveva un ‘quid’, qualcosa in più. Dopo anni movimentati si laureò a Bologna con una bella tesi su Alceo, lirico greco. La metrica come musica della poesia: arte di pochi, che resiste al tempo. Con i suoi poemetti in latino Pascoli vinse più ‘coppe europee’ del Real Madrid: ci riferiamo ai prestigiosi premi internazionali di poesia in latino allora indetti da Amsterdam, che conferivano medaglie d’oro. Oro vero. Con quelle medaglie il poeta, nel suo peregrinare come docente in varie città italiane, riuscì a comprare casa nel borgo toscano di Castelvecchio, ove poi volle essere sepolto. Pascoli morì a Bologna nel 1912, di cirrosi epatica. Ma nella sua non lunga vita ‘Zvanì’ non scordò mai la sua e nostra Romagna, cui dedicò indimenticabili ricordanze e una celebre e omonima poesia. Né dimenticò il dialetto della sua infanzia, con cui infiorettava le lettere di ringraziamento all’amico ‘Pirozz’ che da San Mauro lo riforniva di rustiche bontà contadine: ‘spippoli’, ‘regazzùl’ (radicchi), erbette con le quali Mariù (Maria, la fedele sorella del poeta) preparava saporosi ‘cassòn’, le piade ripiene. Piada cui Pascoli non poteva non dedicare un poesia in versi impeccabili e precisi. Piada: “il pane che si fa soli’, recita un verso di quel canto di storie di povertà. La piadina oggi è golosità: ieri era cibo romagnolo d’emergenza. In una nota a margine il grecista Pascoli scrive che la parola piada deriva dal greco ’plata’: ‘relitto greco sulle nostre spiagge, come ‘matra’ per madia,’calzèdar ‘ per brocca o orcio…’.