La vita condominiale secondo Spanò

Il teatro d’autore protagonista a Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno. Stasera alle 21 l’attrice Cinzia Spanò (nella foto) porterà in scena lo spettacolo ironico ’Il condominio’. Una storia ambientata in un condominio di Milano, dove, sin dal mattino i vicini di casa si scambiano messaggi per assicurarsi che tutto scorra in maniera ordinata e disciplinata. Sono alla continua ricerca di chi attenta alla pace della piccola comunità, come il delinquente che continua a buttare la plastica nel contenitore della carta o il disadattato che lascia aperta costantemente la porta dell’ascensore. Ingresso intero a 15 euro, ridotto 12.