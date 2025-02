La vita e il cinema di Zurlini nella legnaia di casa Moretti

Nella legnaia di Casa Moretti proseguono i "Salotti d’autore", gli incontri che si tengono il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30, organizzati dall’Università per gli Adulti di Cesenatico. Il coordinatore è Antonio Castagnola dell’associazione di volontariato Soccorso Letterario ed il prossimo appuntamento è domani, quando Federica Fioroni e Gianfranco Miro Gori parleranno di cinema ed in particolare proporranno "Malinconia senza rimedio – Vita e cinema di Valerio Zurlini".

Si fa dunque un focus su un regista appartato per scelta ma poi ingiustamente dimenticato dopo la prematura scomparsa. Eppure, la sua poliedrica produzione (otto lungometraggi, tredici documentari, oltre ai numerosi progetti sottrattigli o sfumati nel nulla), merita un posto di primo piano nella cinematografia italiana, dove contribuisce a definire la categoria di melodramma borghese.

Un ampio spazio sarà dedicato alla cosiddetta trilogia della Romagna, quindi Estate violenta (1959), La ragazza con la valigia (1961), e La prima notte di quiete (1972), nella convinzione che essa svolga un ruolo chiave nell’opera di Valerio Zurlini. La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti.

Nelle settimane successive in calendario ci sono altri appuntamenti interessanti, sempre senza barriere conferenziali, per consentire al pubblico di poter interagire direttamente con gli autori e gli esperti, per cogliere i dettagli più curiosi e insoliti di vite vissute. Quest’anno la rassegna non segue un tema specifico e l’unico filo rosso che lega gli autori è che tutti scrivono, anche se provengono da esperienze diverse.

Giacomo Mascellani