Cesena
Cronaca’La vita nel parco’, è uscito il bando per il servizio civile
11 ott 2025
GILBERTO MOSCONI
Cronaca
’La vita nel parco’, è uscito il bando per il servizio civile

Sarà una vera, intensa, full immersion per 365 giorni nello straordinario ambiente naturale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. E’ uscito, infatti, il bando 2025-26 per il servizio civile che propone il progetto ’La vita nel Parco’, un anno per vivere e convivere nella straordinaria area protetta del crinale tosco-romagnolo, di cui fa parte anche Bagno. La proposta, per giovani tra i 18 e i 28 anni, viene realizzata in tutto il Parco, con sedi operative a Pratovecchio-Stia (AR) e a S.Sofia (FC), ed è orientata alla tutela delle biodiversità e alla sostenibilità, con particolare attenzione alle specie prioritarie. E’ previsto un orario di 25 ore settimanali, articolate su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile di 519,47 euro. Può essere presentata una sola domanda di partecipazione, pena l’esclusione da tutti i progetti. L’ultimo giorno utile per presentare la candidatura è il 15 ottobre (ore 14). Non può candidarsi chi ha già svolto il servizio civile universale e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno, e per almeno sei mesi, rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto. I candidati dovranno presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma Dol.

© Riproduzione riservata