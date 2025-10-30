"La vita? Un’immensa distrazione"

Un eroe errante che si risveglia la mattina della sua morte per ripercorrere un intero secolo di vita. È un ritorno al romanzo familiare per Marcello Fois, che oggi alle 19 da Ubik in piazza del Popolo racconta il suo nuovo libro ‘L’immensa distrazione’. Il volume racconta le vicende di Ettore Manfredini, personaggio di fantasia attraverso cui si ricostruisce un mosaico degli eventi socioculturali di maggior spicco del Novecento. Il noto scrittore presenterà il volume in compagnia dell’artista cesenate Mariangela Gualtieri.

Fois, come nasce il libro? "È un progetto che è mutato nel corso del tempo. Doveva essere ambientato a Bologna, poi un giorno, invitato a un evento in ricordo di Michela Murgia, ho incontrato la città di Castelnuovo Rangone. È come se Michela mi avesse guidato. C’è anche un lungo racconto ambientato a Cesenatico, con luoghi ben riconoscibili, ma spostati di qualche chilometro in base alle necessità del racconto".

Cosa racconta? "Il libro parte dalla morte del protagonista Ettore Manfredini, che vive una lunga esperienza premorte in cui rivive le vicende più importanti dei suoi cent’anni di vita. Nella vita reale si parla di 30 secondi, qua diluiti in più di trecento pagine".

C’è qualche aneddoto più emozionante di altri? "La cosa che mi piace di più del personaggio è l’evoluzione del suo rapporto con la lettura. Si tratta di un lettore tardivo, che comincia verso i sessant’anni. Penso possa essere una grande lezione per tutti. Mi piacerebbe che la letteratura fosse considerata maggiormente nella società, e che i lettori avessero le capacità critiche per riconoscere i grandi racconti".

Il libro è un ritorno al romanzo familiare. "Non solo. Il personaggio di Ettore è una grande metafora del Novecento. Lui incarna il secolo in maniera totale, con tutte le sue contraddizioni e i pesi che si porta dietro. Il fascismo, le leggi razziali, il boom, il terrorismo, gli anni Ottanta. La mia teoria è che il Novecento non sia davvero morto, ma anzi ancora oggi ci fa pagare alcune delle sue cambiali".

Che cos’è ‘L’immensa distrazione’? "Banalmente è la vita. È ciò che ci permette di fare il resto senza essere assillati dal pensiero quotidiano della morte. È la grande distrazione che ci permette di allontanarci dall’ineluttabile, di stare bene e senza pensieri. Si tratta di tutto ciò che ci fa andare avanti tutti i giorni".

Sta già pensando al prossimo libro? "Al momento la mia mente è impegnata totalmente nella scrittura di un nuovo film, un ambito completamente diverso. Questo libro, però, mi sta dando grandissime soddisfazioni. Una di queste è poter dialogare da Ubik con Mariangela Gualtieri, donna e artista che stimo molto. Presentare con lei il mio libro è un gran bel regalo".