La vittoria non basta alla Cesena 2005

Peccato. Sabato sera, al PalaIppo, la Cesena Basket 2005 ha dimostrato sul campo di avere tutti i requisiti necessari per giocare i playoff nel campionato di Divisione Regionale 1, lo ha fatto vincendo la quarta partita consecutiva e piegando Faenza 75 - 69 (24 - 23, 44 - 35, 59 - 53) al termine di un match caratterizzato da un costante testa a testa contro la seconda della classe, che di certo non era arrivata sulle rive del Savio con spirito arrendevole.

Per sperare nell’accesso al tabellone che mette in palio la promozione serviva però anche un incastro di risultati favorevoli su altri campi, che purtroppo non si è concretizzato. L’ultimo posto disponibile (corrispondente alla quinta piazza della graduatoria) se lo è infatti preso Verucchio, che ha preceduto l’Aics Forlì (per differenza punti globali) e Cesena, che ha dunque chiuso in settima posizione, davanti a Riccione, Tiberius Rimini, Castel San Pietro e Imola.

Il girone Rosso con vista playout che accoglierà i biancazzurri vedrà ai blocchi di partenza anche Castel San Pietro dal girone C e aggiungerà Castelfranco Emilia, Anzola, Casalecchio e Stars Bologna di provenienza dai raggruppamenti A e B, con Casalecchio che partirà con 4 punti e tutte le altre da 2, eccezion fatta per gli Stars di Bologna che saranno a zero. Questi primi punteggi sono dati dai risultati degli scontri diretti già disputati.

Cesena e Castel San Pietro si sono incontrate vincendo una volta a testa e dunque entrambe partiranno con due punti. La squadra di coach Marco Vandelli si porterà dietro però più di tutto la dote morale data dall’autostima di un gruppo in forte crescita (anche grazie al recente innesto di Poggi, già molto ben integrato nelle alchimie di squadra) e che ha saputo rispondere col carattere alla lunga serie di infortuni che ne ha minato il cammino. Il nuovo girone inizierà il 9 marzo.

Il tabellino cesenate contro Faenza: Montalti, Rossi 25, Montaguti 17, Pezzi Oscar 9, Ricci, Nocerino 3, Bonfim, Santoro Filippo, Sangiorgi, Torroni, Poggi 11, Pezzi Ivan 10. All. Vandelli

Luca Ravaglia