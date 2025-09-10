La voce di Luana Babini torna in onda

Luana Babini è una delle regine più amate del mondo del ballo. Ravennate d’origine, vive con i due figli gemelli Riccardo e Nicolò che hanno oggi 28 anni. Lei, come ha sempre fatto con la sua numerosa schiera di fans che la seguono ovunque, sa farsi volere bene con una invidiabile carica di simpatia. Luana entra nel mondo della canzone giovanissima. A soli 6 anni debutta sul palco dello Zecchino d’Oro a Bologna con la canzone "Napoleon", a 16 anni canta con Raoul Casadei, a 20 tenta la carriera da solista, a 24 torna con Casadei, a 28 forma il gruppo con Renzo il Rosso e a 37 un’orchestra tutta sua. Dopo la scomparsa della mamma Teresa nel 2017 ha ridimensionato l’organico facendo un trio con il quale fa ancora tante serate. Ma Luana Babini da anni è anche conduttrice televisiva. Ora però arriva un’altra novità per il suo curriculum.

Quale? "Dal 15 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, condurrò il programma ‘Colazione da Luana’ su Radio Centrale a Cesena. Un’esperienza che mi entusiama tantissimo perchè torno alle origini in quanto a 15 anni prima di salire sul palco con l’orchestra di Luison e Mariani, condussi un programma su Radio Ravenna Lidi".

Come è nata l’idea di tornare in radio? "Nonostante io conduca un programma nella Tv di Stato di San Marino, mi mancava il contatto diretto con la gente e quando mi hanno offerto questa opportunità ho accettato con grande entusiasmo e non vedo l’ora di cominciare".

Nostalgia per le grandi orchestre? "Non è tanto la nostalgia per le grandi orchestre di cui ha fortunatamente fatto parte per tanto tempo nei migliori anni, ma per come si faceva la musica. Sarò un po’ nostalgica, ma tutto aveva un sapore diverso. Mi ritengo davvero fortunata di avere vissuto quei momenti gloriosi".

Come vede il suo futuro? "Sono ottimista di natura e desidero pensare che qualcuno riporti un po’ di ordine in questo caos musicale perchè la musica è la colonna sonora della nostra vita e merita di essere omaggiata ai massimi livelli, soprattutto la nostra musica romagnola il cui valore è davvero inestimabile".

Ermanno Pasolini