’Lab Ora Conserviamo il futuro’ si presenta all’abbazia del Monte

Evento inaugurale a Cesena per l’associazione ’Lab Ora. Conserviamo il futuro’ nata nel 2022 a Roma per sostenere "la maturazione in Italia di una cultura politica conservatrice ispirata e moderata dalla dottrina sociale della Chiesa e dall’umanesimo cristiano". Anche a Cesena e nel territorio si è formato un nucleo di amici di Lab Ora che prelude alla formazione di una sezione locale. Nel sito si mette in luce che gli amici di Lab Ora ’"si sentono in vario modo chiamati a dare un contributo per il bene comune secondo le proprie esperienze e i propri talenti, accomunati dal sentimento di non essere rappresentati in modo pieno dalle visioni politiche offerte oggi in Italia". Si parte dunque con un convegno.

"La partecipazione al lavoro: una proposta per la ripresa" è il tema analizzato questa sera alle 21 alla sala convegni della basilica del Monte. Verrà approfondita la nuova legge sulla partecipazione dei lavoratori. "La normativa – spiegano i promotori – introduce innovative forme di coinvolgimento dei lavoratori nella gestione, nel capitale e negli utili delle imprese, dando concreta attuazione all’articolo 46 della Costituzione italiana". Relatori: on. Lorenzo Malagola, relatore della legge alla Camera dei deputati; Emanuele Massagli, consigliere del Cnel e presidente della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori; Francesco Marinelli, segretario generale Cisl Romagna; Elena Ugolini, consigliere regionale Emilia-Romagna.

Per Lab Ora si tratta "della prima tappa di un contributo per un rinnovato impegno culturale dei cattolici cesenati, che si riconoscono in una visione della società fondata sui principi dell’umanesimo cristiano, in particolare la centralità della persona, la difesa della vita dal concepimento fino al termine naturale, il sostegno alla famiglia basata sul matrimonio tra uomo e donna, la libertà di educazione,l’applicazione concreta del principio di sussidiarietà definito dalla dottrina sociale della chiesa per la valorizzare la libera creatività dei corpi intermedi, la realizzazione di forme sempre più incisive ed efficaci di solidarietà, in una logica non assistenziale, ma di autentica promozione umana".

Andrea Alessandrini