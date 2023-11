’Lab-Orientiamoci’, la giornata per indirizzare i ragazzi di terza

La scuola media ’Dante Arfelli’ di Cesenatico ha organizzato una giornata laboratorio per l’orientamento delle classi terze. Seguendo le linee guida per l’orientamento del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2022, l’istituto ha ideato l’iniziativa ’Lab-Orientiamoci’, dedicato alle classi terze, dove alunne ed alunni si accingono alla scelta della scuola superiore a cui iscriversi il prossimo anno. L’appuntamento è lunedì 27 novembre, quando le attività ’ordinarie’ di lezione saranno sospese, per lasciare spazio appunto ai laboratori per classi aperte.

I ragazzi frequenteranno due laboratori, tra un’ampia offerta, sulla base dei loro orientamenti o per approfondire curiosità verso temi direttamente correlati alle discipline di indirizzo degli istituti professionali, tecnici e liceali. L’evento si svolgerà presso la sede centrale di via Gastone Sozzi, dove gli studenti delle classi terze della sede di via Cremona, verranno portati grazie a diversi mezzi di trasporto messi a disposizione gratuita dal Comune.

La giornata sarà resa possibile grazie alla collaborazione di alcuni docenti esperti e partner esterni tra i quali i rappresentanti del mondo del lavoro, scuole secondarie di secondo grado, attività turistiche ed imprese.

Il laboratorio di cucina e di sala, ad esempio, sarà coordinato in collaborazione con i docenti dell’Istituto alberghiero ’Tonino Guerra’ di Cervia; il laboratorio di grafica sarà tenuto dalla professoressa Francesca Valzania, mentre il Laboratorio linguistico di lingua tedesca, una materia sempre meno insegnata nelle scuole superiori italiane, sarà condotta dall’imprenditrice Silvia Pasolini dell’’Hotel Lungomare.

Giacomo Mascellani