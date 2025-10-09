L’abbandono selvaggio dei rifiuti: "Multe salite a quota quattrocento, 25 denunce di casi al giorno"

Quasi quattrocento multe per l’abbandono improprio dei rifiuti dal 1° gennaio del 2024 ad oggi, comminate dalla polizia locale. E nel 2025 sono stimate oltre novemila segnalazioni (25 al giorno) dei cittadini per abbandono improprio di rifiuti ingombranti e sacchi lasciati in aree non autorizzati. Ciò avviene attraverso il Rifiutologo, un’applicazione gratuita sviluppata dal Gruppo Hera, attiva anche nel Comune di Cesena, che offre diversi servizi legati alla gestione dei rifiuti e alla sostenibilità ambientale.

L’applicazione, sviluppata da Hera, consente ai cittadini di inviare foto anonime e georeferenziate per segnalare situazioni di degrado urbano, tra cui rifiuti abbandonati, cassonetti pieni o danneggiati, e altre problematiche ambientali. Un quadro della situazione è stato aggiornato dall’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani in risposta a un’interrogazione presentata dai consiglieri comunali di Cesena Siamo Noi, Marco Giangrandi e Denis Parise. "Nel 2020 - afferma Bertani - le segnalazioni dei cittadini erano oltre seimila, notevole dunque l’incremento nel tempo". Ma chi esercita i controlli sugli abbandoni non corretti? "Vengono effettuati - illustra l’assessore – da ispettori ambientali, polizia locale e tramite l’uso della videosorveglianza. Non seguono una cadenza prefissata, ma attivati ogni volta che emergono situazioni problematiche. Per quanto riguarda le attività quotidiane legate a decoro urbano, pulizia straordinaria e rilevazione degli abbandoni sei giorni su sette sono operativi tre mezzi dotati di vasca per la raccolta dei sacchi abbandonati e un automezzo con ragno. A questi si affiancano agente accertatore dedicato e sei fototrappole".

Accanto alla repressione si sviluppa l’azione di sensibilizzazione e educazione ambientale."Fra queste attività – mette in luce Bertani – spiccano il progetto ‘Acchiapparifiuti’, che coinvolge nei quartieri cinquanta volontari, Plastic free, e ‘Puliamo il Mondo’, che lo scorso fine settimana ha visto un’alta partecipazione di cittadini di tutte le età, impegnati in diverse zone della città"."Molteplici inoltre sono le attività rivolte alle scuole, come la campagna ‘La grande macchina del mondo’ promossa da Hera - prosegue l’assessore –. Si aggiungono l’iniziativa ‘Cambia il finale’, realizzata con Campo Emmaus, le campagne ‘Per una plastica di qualità’ nelle stazioni ecologiche, l’evento ‘Broken Window’ alla fiera di San Giovanni, l’utilizzo sistematico dell’app ‘Il Rifiutologo’ e la diffusione della campagna social e Youtube ‘Pronto, c’è Mario’.

Andrea Alessandrini