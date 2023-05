L’abbraccio dei compagni di classe diplomati alle Magistrali nel 1969

Si sono ritrovati presso l’agriturismo ‘I Quattro Colli’ in via provinciale Monteleone a Roncofreddo, come avevano già fatto tre anni fa ad aprile a Cesenatico e l’anno scorso a Ponte Pietra, i compagni di scuola dell’Istituto Magistrale Statale Valfredo Carducci di Forlimpopoli, diplomati nel luglio dell’anno 1969. Sono residenti nei comuni della Valle del Rubicone e a Cesena. Erano presenti: Annalisa Meinero, Cinzia Paolucci, Costante Abbondanza, Diana Dall’Ara, Donatella Chiesa, Elena Antonini, Ermanno Pasolini, Floriana Pompili, Luciano Neri, Maurizio Ravegnani, Mirella Missiroli, Patrizia Baracchini, Pier Luigi Grilli, Roberto Teodorani, Maride Faberi, Antonio Lombardi e Irma Balella. Prima del pranzo, con l’applauso di tutti i presenti, sono stati ricordati i loro compagni che purtroppo se ne sono andati nel corso degli anni: Annalisa Consani, Angela Minotti, Ivan Maroni, Luciano Pasini, Marzia Berti e Mariangela Venzi. Alla fine tutti insieme hanno concordato di ritrovarsi ogni anno.