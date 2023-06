L’abbraccio della città "Grazie a tutti i volontari"

Al centro del palco c’è lo striscione che è diventato un simbolo di questa alluvione: ‘Non chiamateci angeli del fango ma Chi Burdél de Paciug’. Tutto intorno ci sono le persone, a centinaia, forse un migliaio, che si sono date appuntamento all’interno dell’Ippodromo e che in tantissimi casi sono proprio quei ‘burdél’ che nei giorni immediatamente seguenti il 16 maggio si sono rimboccati le maniche per aiutare chi si trovava ad affrontare le drammatiche conseguenze dell’alluvione. Proprio ai volontari era dedicato l’evento che dal tardo pomeriggio di ieri ha unito musica, stand gastronomici, un monologo di Roberto Mercadini e l’intervento conclusivo di Enzo Lattuca. Evento, non festa, perché va benissimo l’encomiabile impegno dei volontari e la forte voglia della città di rialzarsi, ma in qualunque modo la si voglia vedere, oggi, con tre persone che hanno perso la vita e tante abitazioni, anche nelle immediate vicinanze dell’Ippodromo, ancora inagibili, la parola ‘festa’ suona stonatissima.

Ciò che conta oggi è il cuore di una città che si è riscoperta molto più unita di quanto sarebbe stato facile immaginare e che dunque da qui, da questo grande slancio di solidarietà, ha intenzione di ripartire. Dall’inizio dell’emergenza maltempo ad oggi in effetti sono svariate le realtà che hanno dato il proprio contributo a favore della popolazione. Con riferimento all’intero territorio comunale, a oggi sono 2430 i nuclei familiari che hanno segnalato di aver subito danni a causa dell’acqua o delle frane. In queste ultime ore per esempio il Gruppo Ovs ha donato 1500 buoni del valore di 30 euro ciascuno (da destinare all’acquisto di vestiti, biancheria per la casa e beni utili) e l’Antoniano di Bologna ha consegnato al Comune 250 buoni Amazon del valore di 20 euro, disponibili in modalità online. Tra gli attrezzi e i beni donati, ci sono anche una motopompa da impiegare per lo smaltimento delle acque, donata dalla Rockefeller Foundation e una macchina multifunzione porta-attrezzi messa a disposizione da Kubota Gianni Ferrari.

Luca Ravaglia