Laboratori di orto, cucina e lingue per scegliere le scuole superiori

La scuola media ’Dante Arfelli’ va incontro alle famiglie degli alunni delle classi terze, che devono scegliere la scuola superiore dove iscrivere i figli. La dirigente scolastica Silvia Tognacci e il suo team hanno organizzato una giornata dedicata all’orientamento, con veri e propri laboratori per toccare con mano le varie realtà. Gli alunni hanno partecipato a due laboratori pratici scegliendo tra una rosa di undici laboratori, allestiti con la collaborazione dei docenti interni che hanno messo a disposizione le loro competenze e da partner esterni che si sono offerti di aiutare. Un esempio è l’Istituto alberghiero di Cervia ’Tonino Guerra’ che ha messo a disposizione docenti e alunni per far provare cosa si studia, in particolare per le materie di cucina e sala.

L’Hotel Lungomare di Villamarina ha invece proposto un laboratorio di lingua tedesca, gestito dai proprietari, i quali hanno spiegato l’importanza delle lingue in una zona ad alta vocazione turistica. L’Istituto tecnico agrario ’Giuseppe Garibaldi - Leonardo Da Vinci’ di Cesena, insieme ad un docente della Dante Arfelli, ha allestito nello spazio esterno della scuola il laboratorio di Orto oltre al laboratorio plastici. Un laboratorio di chimica è stato invece gestito da un familiare di un docente ed un ricercatore dell’Università di Bologna, a dimostrazione di quanto la scuola ed il territorio credano in questo progetto. "L’iniziativa è stata molto positiva _ ha detto Silvia Tognacci _, ha riscosso tanto successo tra gli alunni e sicuramente l’esperienza verrà ripetuta, allargandola in un futuro molto prossimo ad altri partner esterni".

g.m.