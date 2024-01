Laboratorio di fumetto per ragazzi

A Cesenatico è iniziato il laboratorio di fumetto dedicato ai ragazzini dagli 11 ai 14 anni, organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune in collaborazione con l’associazione culturale Barbablù di Cesena. L’appuntamento è ogni lunedì pomeriggio, dalle 17 alle 18.30, nei locali della Biblioteca comunale in piazza Ciceruacchio, dove sono in calendario 12 laboratori gratuiti che avranno come tema "Verso l’infinito e oltre". Nella prima fase si affronteranno "Le regole del fumetto".