Laboratorio di scrittura per bimbi

"Scrivimi, che ti scrivo!". È il laboratorio di scrittura visuo-verbale patrocinato dal Comune di Roncofreddo e da Daniela Dellachiesa, vicesindaco. Avrà luogo il 20 gennaio presso la delegazione comunale della frazione di Diolaguardia in via Pastore 44, a cura dell’ Accademia Acanthus. "Se avessi la possibilità di realizzare una lettera con allegato multimediale in cui raccontare che cosa sia l’inverno, come lo faresti? – dice Dallachiesa – Durante il laboratorio avremo modo di confrontarci con le tecniche di scrittura creativa, collage e incisione sperimentale, per ricostruire il significato di comunicazione analogica e per dedicare una riflessione su questa particolare stagione dell’anno". Il laboratorio è dedicato a due gruppi gestiti in contemporanea di bambini: di età 4-7 e di età 8-13 anni. Il contributo di partecipazione è di 5 euro ed è necessaria l’iscrizione entro il 18 gennaio al 348 852 6266.

e. p.