L’abruzzese. Argentieri nuovo prefetto

Viene da Ferrara il nuovo prefetto di Forlì-Cesena. È Rinaldo Argentieri (nella foto), 64 anni, abruzzese originario di Chieti: è lui il successore di Antonio Corona, che ha lasciato il palazzo di piazza Ordelaffi per andare in pensione il 1° agosto. In questo mese e mezzo le funzioni dell’ufficio provinciale del governo sono state esercitate dal viceprefetto Giovanna Longhi.

Argentieri era nella città emiliana dal novembre 2021. La sua prima esperienza da prefetto era stata nel 2020 a Matera. Ha lavorato nelle prefetture di Vicenza, Brescia, poi come vicario a Sondrio, Pavia e Trieste.

La sua principale esperienza riguarda l’immigrazione. A Milano è statoresponsabile del settore, e poi a Trieste dove si è occupato della protezione internazionale in una terra di confine. Dal 2010 al 2011 ha guidato la commissione d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nell’azienda sanitaria di Pavia. In precedenza ha lavorato in una compagnia assicurativa e nel settore legale dell’Enel. È laureato in Giurisprudenza con l’abilitazione per la professione forense.