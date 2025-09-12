Labubu, le bambole che spopolano: fioccano i sequestri di falsi

Cesena, 12 settembre 2025 – Bambole Labubu contraffatte nel mirino della Guardia di finanza di Forlì-Cesena. Copie dei pupazzetti pelosi prodotti in origine dai colossi cinesi di giocattoli, diventati molto popolari grazie alla loro distribuzione tramite blind box, ossia scatole a sorpresa, sono state poste sotto sequestro dopo un’operazione congiunta della guardia di finanza di Forlì-Cesena, che ha operato in sinergia con gli allievi marescialli della scuola ispettori e sovrintendenti de l’Aquila aggregati alla Tenenza di Cesenatico, che sono intervenuti nei comuni di Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone.

I peluche Labubu da tempo sono diventati di gran moda: vanno a ruba in tutto il mondo e hanno creato una vera mania tra bambini, adulti e star internazionali, diventando tendenza su tik tok dopo essere stati indossati da celebrità come Rihanna e Dua Lipa. I pupazzetti originali costano attorno a 20 euro, ma i modelli più rari possono costare centinaia di euro e sul mercato dei collezionisti arrivano anche a migliaia di euro di valore. I falsi bambolotti sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza e i consumatori vengono esortati a non acquistare i bambolotti contraffatti.

Il sequestro dei giocattoli è l’aspetto più singolare di una vasta campagna di controlli svolta dalle fiamme gialle a tutto campo. Nel periodo estivo 110 pattuglie della Guardia di finanza sono state coinvolte in un’operazione di larga scala che ha portato a individuare e sottoporre sotto sequestro penale 1.160 articoli recanti marchi contraffatti, tra cui pupazzetti Labubu, t-shirt, portachiavi e borse. Sono stati oltre 80 gli interventi della guardia di finanza presso gli esercizi pubblici cesenati che hanno portato alla identificazione di oltre 590 persone, al controllo di 484 veicoli con 15 verbali per infrazioni al codice della strada.

Ventinove i sequestri effettuati che hanno portato al ritiro dal commercio di oltre 3.600 articoli, tra capi di abbigliamento, bigiotteria, accessori e giocattoli, venduti abusivamente sul litorale. La Guardia di finanza di Forlì-Cesena ha effettuato 67 controlli strumentali con l’elevazione di 23 verbali irregolari per mancate emissioni di documenti commerciali e scontrini fiscali. Cinque le sanzioni nei confronti di strutture ricettive del litorale con conseguenti denunce alla procura della repubblica di Forlì per alcuni gestori che hanno dato alloggio a persone non munite di documenti di identità, omettendo la comunicazione al portale AlloggiatiWeb. Anche quest’anno, nel periodo estivo, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha disposto, su tutto il territorio provinciale, un rafforzamento del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria, a tutela di imprese, commercianti, artigiani e, più in generale, degli operatori economici rispettosi delle regole.