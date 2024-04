L’Accademia dei Filopatridi ha donato il ‘Torrione’ al Comune

Risorse per l’apertura di una sezione di nido alla scuola dell’infanzia Vittorio Emanuele II e l’acquisizione del torrione di piazza Castello. Il Consiglio Comunale di Savignano sul Rubicone ha accettato la donazione gratuita del Torrione sud-est della cinta muraria di piazza Castello, entrato pertanto a far parte del patrimonio del Comune. L’immobile, un avanzo delle mura di bastione del XIV secolo, è stato dichiarato di interesse storico artistico dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali ed era di proprietà della Rubiconia Accademia dei Filopatridi. Le condizioni dell’immobile, allo stato attuale non comportano spese ulteriori a carico del bilancio comunale. Ha detto il vicesindaco Nicola Dellapasqua: "La torre sud-est della cinta muraria di piazza Castello è un bene identitario della città, rappresenta la testimonianza di una lunga fase della storia savignanese ed è interesse del Comune che non vada perduto. Averlo acquisito al patrimonio è atto simbolicamente molto importante ma non solo. La disponibilità del Torrione permette di fare dei ragionamenti interessanti sul suo utilizzo, in relazione alla ristrutturazione di piazza Castello. Ringrazio l’Accademia dei Filopatridi per la lungimiranza di questa collaborazione che punta all’unico obiettivo dell’amore per la nostra città". Tra i provvedimenti presi dal consiglio comunale, anche la destinazione delle risorse per l’apertura di una sezione di nido per la fascia 24-36 mesi nella scuola dell’infanzia "Vittorio Emanuele II". Spesa 150 mila euro. Aggiunge il sindaco Filippo Giovannini: "Abbiamo già messo a disposizione 21 posti disponibili per la fascia 0-3 anni alla scuola di Valle Ferrovia "Freccia Azzurra" e sono state azzerate le liste d’attesa dei nidi comunali".