L’Accademia pascoliana apre il 170° di Zvanì

L’Accademia pascoliana inaugurerà il suo 43° Anno Accademico domenica 30 marzo alle 9.30 presso la Sala degli Archi di Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. L’evento apre il programma di "Pascoli 170 (1855-2025)" organizzato dal Comune di San Mauro Pascoli in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di San Mauro Pascoli, l’Accademia Pascoliana e l’Associazione Culturale Sammauroindustria per celebrare il 170° anniversario della nascita del Poeta. Saranno presentate al pubblico le iniziative di "Pascoli 170"; il Centro di documentazione pascoliano e il relativo portale digitale; il Fondo Pascoli-Marcovigi di grande rilevanza storicoletteraria, recentemente acquisito dall’Alma Mater Studiorum–Università di Bologna grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e conservato nella Biblioteca Universitaria di Bologna. Seguirà la premiazione dei vincitori del Premio Pascoli per Tesi di Laurea e Dottorato.

Dopo i saluti del sindaco di San Mauro Pascoli Moris Guidi e della presidente dell’Accademia pascoliana Daniela Baroncini, Serena Zavalloni, responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune di San Mauro Pascoli: "Presentazione del programma culturale ‘Pascoli 170’"; Rosita Boschetti, direttrice Musei Parco Poesia Pascoli: "Patrimonio e ricerca: il Centro di Documentazione Pascoliano"; Francesco Citti, Università di Bologna, presidente della Biblioteca Universitaria di Bologna: "Presentazione del Fondo Pascoli-Marcovigi" e Marco Antonio Bazzocchi, Università di Bologna: "’Myricae’ libro invisibile".

Si terrà poi la commemorazione degli accademici defunti e nomina dei nuovi accademici e seguirà la premiazione del concorso triennale per tesi di laurea e dottorato. La giuria del Premio Pascoli per tesi di laurea e Dottorato composta da Daniela Baroncini (presidente), Rosita Boschetti e Gianfranco Miro Gori, ha deciso all’unanimità di premiare per tesi di Laurea Magistrale Martina Ianne, "Per un’edizione critica dell’antologia ‘Fior da Fiore’ di Giovanni Pascoli", Università degli Studi di Pavia - Premio per tesi di Dottorato: Lorenzo Luciano Cecconi, "Giovanni Pascoli legge l’‘Anthologia latina’ nei ‘Poematia et Epigrammata’", Università degli Studi di Perugia.

L’evento è patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli, dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna, da Sammauroindustria Associazione Culturale, con il contributo del MiC – Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, e di RomagnaBanca.

Ermanno Pasolini