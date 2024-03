L’Accademia Pascoliana inaugura il suo 42° anno e nomina i nuovi soci

Domani alle 10 l’Accademia Pascoliana inaugurerà il suo 42° anno accademico e coglierà l’occasione per nominare ufficialmente i suoi nuovi soci. Dopo i saluti della sindaca Luciana Garbuglia e della presidente Daniela Baroncini, verranno presentati due volumi. Il primo è "Giovanni Pascoli. Viaggio in Italia" a cura di Rosita Boschetti direttrice del Museo di Casa Pascoli e di Gianfranco Miro Gori scrittore ed esperto di cinema. Il secondo è "Sondaggi su Pascoli: per ricordare Andrea Battistini" a cura della presidente Daniela Baroncini. Poi la nomina dei nuovi accademici: Marcello Tosi, Roberto Garattoni, Maria Teresa Pazzaglia, Ermanno Pasolini, Stefano Pasquini e Pier Guido Raggini (reintegro in carica).