L’accusa ai partiti statalisti: "È la sinistra che controlla"

Si è rivolta non solo al centrosinistra, ma allo stesso centrodestra, la stilettata di Romano Colozzi, cattolico di area centrodestra ex assessore alla Lombardia contro l’eccesso di statalismo nell’amministrazione della cosa pubblica e che lui vede emblematizzato anche nello stillicidio di norme dei regolamenti del comune di Cesena. La Lega prende lo spunto per specificare che l’analisi non fa una grinza, ma che andrebbe applicata solo alla sinistra che governa la città. "Da sempre prestiamo grande attenzione alle autorevoli valutazioni politiche di Romano Colozzi che avrebbe potuto essere un ottimo primo cittadino per Cesena – afferma il capogruppo Antonella Celletti –. Concordiamo con lui quando critica la cultura centralista della sinistra ben presente nelle amministrazioni cesenati e dominante nella giunta Lattuca".

"Sorge però una perplessità – aggiunge Celletti – quando Colozzi afferma che questo centralismo ha fatto breccia anche nelle forze alternative alla sinistra. Non possiamo parlare per altri, ma nella Lega ha solo trovato ostacoli la spinta dell’attuale giunta a centralizzare il potere amministrativo per controllare capillarmente la nostra comunità. Siamo intervenuti in aula consigliare e più riprese per contrastare l’intento dell’amministrazione di regolamentare la vita dei cittadini fino allo sfinimento. Un intento frutto di debolezza e non di autorevolezza. La Lega è per regole essenziali di convivenza civile da rispettare, accompagnate da un ascolto costante dell’intera società civile e non solo di quella di riferimento sul piano ideologico".

Come esempio, la capogruppo consiliare della Lega Celletti si riferisce alla genesi del Codice della partecipazione del comune di Cesena. "È stato approvato in sordina, senza un approfondito confronto con l’intero mondo del terzo settore, più di un anno fa con il voto contrario della Lega. Un no critico, il nostro, ampiamente giustificato dal fatto che il livello di partecipazione all’elaborazione del testo da parte dei soggetti più interessati, gli enti del terzo settore, sia stato nullo. Mai chiamati a collaborare durante i venti mesi di elaborazione del testo, hanno avuto solo sette giorni per valutarlo alla fine del percorso prima del passaggio in consiglio comunale. Purtroppo, a parte poche encomiabili proteste, si è preferito far finta di nulla e lasciar correre. La stessa predisposizione a non esporsi nei confronti dell’amministrazione che emerge in ogni occasione".

Andrea Alessandrini