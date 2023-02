L’accusa della Lega "La giunta non lo aiuta"

Tra i vari interventi sullo stato del mercato coperto e sulle proposte per rianimarlo presentati alla prima Commissione consiliare, quello di Antonella Celletti, consigliera della Lega, è stato uno dei più sferzanti e senza sconti nella disanima dei nove anni di vita del mercato Coperto. Più volte la Lega in questi anni ha definito quello del nuovo Foro Annonario mai decollato un caso politico e anche la nuova analisi sullo stato della struttura è stata impietosa. "Quello che avrebbe dovuto essere il ‘magnete’ del centro storico’ secondo un ex sindaco, ovvero un richiamo per rilanciare il cuore della città – ha messo in luce Antonella Celletti – si è definitivamente smagnetizzato. Il fallimento del progetto del Foro annonario-Mercato coperto è inequivocabile ed è partito nel 2012 con la ristrutturazione".

In quella data va ricordato che venne chiusa la vecchia struttura che ospitava i banchi dell’ortofrutta, in un contesto peraltro non esemplare sotto il profilo del decoro e financo dell’igiene dei luoghi, e venne avviato l’intervento di ristrutturazione sul quale Foro gest ha investito sette milioni di euro. I banchi vennero trasferiti per due anni in piazza Aguselli e mai sonorientrati nella nuova struttura. L’inaugurazione del Nuovo Foro Annonario avvenne nel marzo del 2014, due mesi prima delle elezioni amministrative.

"Quella ristrutturazione – ha rimarcato la consigliera della Lega – ha reso questo luogo un’anonima riproposizione di centro commerciale ed è veramente incredibile che oggi nessuno se ne assuma la responsabilità. A tutti noi dispiace e preoccupa l’attuale situazione e certamente fa bene la società concessionaria Foro annonario Gest a puntare al rilancio. La strada, tuttavia, sembra in salita".

La consigliera della Lega è passata poi alla fase costruttiva: "Preventivamente serve un’analisi obiettiva sui motivi motivi del fallimento – ha affermato – al quale crediamo non sia estranea la visione manichea delle ultime giunte di isnistra sia per quanto riguarda la pianificata espulsione dal centro urbano di molti servizi e attività che ha determinato un’inevitabile caduta della frequentazione, sia per la cancellazione sistematica di spazi per la sosta a servizio di quest’area".

"Da tempo – è andata alla conclusione Antonella Celletti – il centro città si anima solo nelle mattine di mercato e nelle serate della cosiddetta ‘movida’, venerdì e sabato. Per il resto, a frequentarlo sono per lo più i residenti che certamente non sono sufficienti a supportarne la rete commerciale e gli esercizi. Per tentare di invertire il trend negativo serve un piano complessivo di rilancio, lucido e pragmatico, certamente non inquinato da dogmi ideologici".

a.a.