L’accusa di Fratelli d’Italia: : "Degrado al Sentiero degli Gnomi"

"Trascurare e far precipitare in una condizione di degrado un patrimonio turistico di primaria importanza come il parco tematico ’Il Sentiero degli Gnomi’, oltre che inaccettabile, è una responsabilità che l’amministrazione comunale deve quanto meno chiarire". Esordisce così una nota di Filippo Lanzi, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Bagno di Romagna, che aggiunge: "Parliamo di un’attrazione che rappresenta un unicum nel panorama turistico romagnolo e un simbolo dell’identità del nostro territorio. A confermarlo sono stati il riconoscimento, conferito nel 2019, dalla prestigiosa guida Lonely Planet, che indica il Sentiero degli Gnomi come meta imperdibile, e la successiva celebrazione da parte di Linea Verde nel 2023".

"La precedente amministrazione – prosegue Fratelli d’Italia – aveva individuato nel Sentiero un asset strategico per lo sviluppo economico, come evidenziato nel piano di sviluppo turistico ’Viaes Anime’. Tuttavia, le recenti visite effettuate dai nostri iscritti hanno rivelato un progressivo abbandono del percorso, in netto contrasto con gli interventi di riqualificazione. Chi oggi si avvicina al Sentiero non può non notare tronchi e legname abbandonati, staccionate divelte, aree perennemente allagate o fangose, assenza di pulizia e, nonostante un importante intervento di regimazione delle acque effettuato due anni fa, una vergognosa mancanza di manutenzione. Chiediamo all’amministrazione comunale di chiarire le ragioni di questo degrado e di indicare i responsabili di una gestione che sembra trascurare un patrimonio di primaria importanza. Sollecitiamo interventi urgenti per restituire al Sentiero degli Gnomi il decoro che merita".