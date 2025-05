L’accusa di Fratelli d’Italia: "Gnomi e casette sbiadite"

Fratelli d’Italia mette un’altra volta il ‘Sentiero degli gnomi’ del Parco dell’Armina di Bagno di Romagna sotto i raggi X. Lo scrive Filippo Lanzi, coordinatore comunale per FdI, che in una nota così esordisce: "Dispiace constatare che, a distanza di oltre un mese dalla nostra segnalazione, Il "Sentiero degli Gnomi" sia ancora in condizioni di degrado. E’ inaccettabile che un’attrazione cruciale per il turismo di Bagno versi in questo stato da così tanto tempo. Evidentemente al sindaco e all’assessore che dovrebbe promuovere il turismo sul territorio, il turismo, in realtà, interessa poco".

"Foto e video inviati dai cittadini – aggiunge Lanzi – dimostrano che i problemi persistono dalla scorsa primavera. Non si tratta solo di statuine, casette scolorite o angoli da sistemare. Il degrado è ben più grave. Signor sindaco e assessore al turismo siete pronti per una passeggiata con noi per constatare di persona? Basta nascondersi dietro la scusa del maltempo. La programmazione e la manutenzione di un bene pubblico non possono essere lasciate al caso. E’ sconcertante che alla vigilia del weekend, che segna l’inizio ufficiale della stagione estiva, il ‘Sentiero degli Gnomi’ sia in queste condizioni".

"Non bastano promesse di ‘nuove sorprese’ o locandine che promuovono eventi di cui, peraltro, non si vede traccia di partecipazione turistica, mentre il ‘Sentiero’ resta in stato di abbandono – dice a conclusione Lanzi –. La priorità è chiara: prima si sistema il ‘Sentiero’, poi si fa promozione. Meritiamo un ‘Sentiero degli Gnomi’ all’altezza della sua magìa, non proclami vuoti o soluzioni raffazzonate".