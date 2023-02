Lacrime e abbracci dopo la paura "Mio figlio è vivo grazie a Milva"

"In un reparto di pediatria non si va mai soli a mani vuote". Sono le cinque e mezza di pomeriggio quando Milva Giorgetti e un orsetto di peluche conquistano la rampa di scale che conduce in cima alla torre dell’ospedale Bufalini. Al settimo piano le porte d’ingresso sono trasparenti. Da fuori si vedono i muri dipinti con disegni di favole, ma non si sentono i rumori. Milva e l’orsetto entrano in punta di piedi. Chiedono di un bimbo di sette anni che è ricoverato lì dal tardo pomeriggio di giovedì e che ora sta per essere dimesso insieme a suo padre Alessandro. Perché il peggio è passato. Grazie ai medici, certo, anche se il primo nome in cima alla lista è quello di Milva, che giovedì pomeriggio a Gambettola era casualmente in auto insieme a sua figlia dietro alla vettura guidata da Alessandro e lo ha visto fermarsi all’improvviso. "L’intuito mi ha detto che c’era qualcosa che non andava e così mi sono accodata. Ho visto il bimbo in difficoltà, per esperienza personale ho immaginato di che tipo di problema potesse trattarsi e ho suggerito di appoggiarlo a terra, tenendolo su un fianco. Abbiamo chiamato l’ambulanza, ho chiesto ai medici se la procedura era giusta e ho esortato il papà a parlare al suo piccolo, per fargli sentire la sua voce. E’ stato un sollievo vederlo riprendere conoscenza".

La donna aveva aspettato che l’ambulanza partisse e poi aveva ripreso la sua strada. Senza dimenticare l’accaduto. "Volevo sapere come stava il piccolo, volevo provare a contattare la famiglia. Quando ho visto sul Carlino l’appello del padre, ho preso subito il telefono e ho chiamato l’ospedale. Mi hanno detto che mi aspettavano a braccia aperte". Dunque eccola al settimo piano. Papà Alessandro e il suo bimbo percorrono palmo a palmo il corridoio: si incontrano, si abbracciano. E lui si commuove. "Hai salvato la vita di mio figlio". Piange, senza farsi vedere dal piccolo, che dopo la crisi ha velocemente ritrovato il sorriso. Lo è venuto a trovare anche una maestra di scuola: "Ti avevo salutato mentre mangiavi le lasagne… ci hai proprio voluto fare uno scherzo, eh?". Lei ride e il bimbo la imita. Si incamminano verso il reparto, tenendosi per mano. Sulla porta ora ci sono il babbo e la donna che li ha soccorsi. "Sei un bravissimo papà. La prima parte, la più importante, la hai fatta tu". Un altro abbraccio, uno di quelli che non si raccontano. Perché non ci sono parole che possono raccontare lo spirito di un babbo che vede suo figlio tornare ad aprire gli occhi. "Ero andato a prenderlo all’uscita della scuola, avevamo fatto una passeggiata, avevamo guardato la vetrina del suo negozio preferito e la rotonda con l’immagine del Carnevale che gli piace tanto. E’ lì che mi sono accorto che non era cosciente. Ho temuto di perderlo. Di averlo perso. Non sapevo che fare, mi sono fermato, ho chiesto aiuto. Se Milva non mi avesse detto di tenerlo su un fianco, non so se si sarebbe ripreso".

Poco dopo in strada è transitato anche un medico. Anche lui ha dato una mano, mentre l’ambulanza correva. Dopo tutti gli accertamiti, è arrivato il via libera: il piccolo può tornare a casa. Milva saluta tutti, sorride e riprende le scale, questa volta sola. All’ingresso del reparto restano il papà e l’orsetto. Il papà ha la faccia arrossata e gli occhi gonfi. E’ stanco ed è spettinato. Però sorride. E alza il pollice verso l’alto. "E’ tutto ok. Ora è tutto ok".

l.r.