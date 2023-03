L’acuto dell’associazione esclusa "Giunta poco ’Amica della musica’"

Ha aggiornato solo la data al 2023, ma il contenuto è lo stesso da anni. Con perseveranza Bruno Benvenuti, presidente dell’associazione Amici della Musica A.Bonci, presenta un progetto culturale per un finanziamento da parte del Comune attraverso un bando pubblico, e con uguale pervicacia la commissione giudicatrice glielo boccia, escludendo l’associazione dall’assegnazione di contributi per gli spettacoli estivi. E, con puntualità, ma evidentemente con scarso successo, Benvenuti scrive al sindaco per lamentarsene. "Anche quest’anno – comunica Benvenuti a Lattuca – nel punteggio assegnato siamo arrivati a quota 58, lo scorso anno a 59 su 60. Se escludiamo il Patto di co-progettazione del 2021, in cui ci fu una sofferta trattativa diretta col Comune, l’unica volta in cui abbiamo centrato l’obiettivo del fatidico 60 ci sono stati assegnati 1.200 euro, che poi non abbiamo incassato per mancanza di fondi!"

Oltre al danno, la beffa. "Eppure – continua -, la nostra rassegna ‘Sere d’Estate’ propone e realizza gratuitamente spettacoli (19 quest’anno) che possono piacere più o meno a chi poi li valuta, ma è seguita da un pubblico che fino al periodo della pandemia si aggirava sui 3-400 spettatori a serata. Tutto questo per i 43 anni consecutivi in cui abbiamo organizzato oltre 600 eventi. Ai nostri spettacoli assistono giovani e soprattutto anziani, alcuni dei quali non si possono permettere il costo del biglietto di ingresso nemmeno di un singolo evento a pagamento, o che passano l’estate in città". "Quest’anno – riflette Benvenuti - le valutazioni peggiori che abbiamo conseguito riguardano ‘l’inclusione’ e la ‘capacità di fare networking’. La mia impressione è che finanziando anche chi fa business delle attività proposte, non ci si rivolga a tutti i cittadini, specialmente a quelli più deboli, ma si tratti solamente un’operazione promozionale che dia lustro all’amministrazione ".

Benvenuti propone invece, per i prossimi bandi, di assegnare un punteggio anche alle associazioni che offrono gratuitamente i progetti. Quanto ai contenuti culturali evidenzia come i concerti proposti comprendano tutti i generi di musica, dalla lirica al jazz, dal pop alla cameristica, dall’operistica alla sinfonica eseguita da validissimi artisti. Benvenuti si domanda pleonasticamente se non sia inclusivo rivolgere attenzione a tutti i ceti e a tutte le età; fare rete collaborando con il Conservatorio e con associazioni del territorio. Pertanto, invita la commissione a frequentare ‘Sere d’Estate’, per scoprire perché tanti spettatori assistano agli eventi.

Raffaella Candoli