L’acuto delle aziende cesenati risuona sul palco dell’Ariston

Da 73 anni a questa parte, si sa, il festival di Sanremo non è solo l’occasione per ascoltare - con un atteggiamento a metà fra lo scettico e l’incuriosito - una carrellata di canzoni più o meno memorabili, ma anche per ‘dare le pagelle’ ai look adottati dai cantanti in gara, nonché da conduttori e conduttrici. Proprio per l’importanza che rivestono le scelte degli abiti e relativi stilisti, la kermesse è stata ribattezzata ‘Sanremo fashion week’, essendo ormai divenuta una sorta di gigantesca passerella, spiccatamente nazionalpopolare. Una passerella in cui non poteva mancare la Romagna, o meglio, il distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli: erano tante, infatti, le celebrities che, nella prima serata, hanno scelto di completare il proprio look con le scarpe firmate dai ‘big’ del distretto sammaurese.

Seconda nella classifica provvisoria stilata martedì dalla sala stampa, la sensuale Elodie ha strappato fragorosi applausi anche per il suo outfit, firmato Valentino couture: una tutina trasparente con body sgambato, guanti e un capospalla coperto di piume. La cantante indossava un paio delle calzature più iconiche di Casadei, le celebri Super Blade in vernice nera. Anche nel look dei terzi in classifica, Coma_Cose, c’era un tocco di San Mauro: la cantante del duo, Francesca Mesiano (in arte California), indossava uno splendido abito aderente e drappeggiato, coperto di paillettes dorate (firmato da Vivienne Westwood, recentemente scomparsa) e un paio di scarpe Casadei. La maison fondata da Quinto e Flora Casadei è la preferita dalle conduttrici di Radio due Andrea Delogu ed Ema Stokholma, impegnate rispettivamente nel ‘Prima Festival’ e nella cronaca radiofonica della kermesse. Ha scelto, invece, un paio di scarpe di Giuseppe Zanotti la giovane cantante Mara Sattei, applaudita probabilmente più per il look (un magnifico abito nero di Giorgio Armani) che per la performance canora.

Passando dalle scarpe agli abiti, una menzione è d’obbligo per il cantante emergente Gianmaria, trionfatore a Sanremo giovani: per la prima serata ha scelto un completo Msgm, disegnato per l’occasione dal longianese Massimo Giorgetti, stilista e fondatore del marchio. Essenziale ed elegante, il completo prevedeva una camicia bianca sbottonata fino in fondo, abbinata a pantaloni neri oversize.

Maddalena De Franchis