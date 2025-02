L’acuto di Lady Chef: "Prendo per la gola i cantanti di Sanremo"

Da Gatteo Mare a Sanremo, all’Ariston per il Festival, il più grande evento della musica italiana, da martedì a sabato. E’ Albarosa Zoffoli di Gatteo Mare: "Questo è già il quarto anno che sono presente. Sarò a "Casa Sanremo" per preparare, con altre colleghe, buffet e piatti delle regioni a cantanti, stampa, giornalisti e tanti altri personaggi e ospiti".

Albarosa Zoffoli, coordinatrice regionale del sodalizio Lady Chef Emilia Romagna e membro del consiglio nazionale del compartimento, eletta Miss Tagliatella, è una stella della gastronomia romagnola da oltre 45 anni dietro ai fornelli. Giudice Wacs (World Association of Cooks Societies), membro e "Stella d’Oro" dell’Ordine Internazionale "Auguste Escoffier" e maestra del Commercio e del Lavoro, Albarosa è un esempio, per chi abbraccia la gastronomia, e punto di riferimento per tecnica e saperi tramandati.

Numerose le medaglie vinte ai mondiali di cucina, tra le quali, quella di bronzo all’IKA/Olympiade der Köche 2016, ad Erfurt in Germania, poi Medaglia d’oro ai Mondiali di Cucina 2018, in Lussemburgo; Master Chef per il Guinness dei Primati per il cappelletto più grande del mondo. Ma nel suo corposo curriculum ci sono anche show cooking, partecipazioni televisive al programma di Alessandro Borghese, su Rai 2 in Cook 40 e altri palmares. Ha vinto il "Culinary world cup Lussemburgo 2018", i campionati del mondo di chef che si svolgono ogni quattro anni.

Albarosa Zoffoli nel 2013 si era classificata terza alle Olimpiadi della cucina a Erfurt in Germania e nel 2014 seconda ai mondiali in Lussemburgo. E’ una delle tre donne italiane dei maestri Executive Chef della Federazione Italiana Cuochi, ha vinto oltre cinquanta premi fra i quali il prestigioso Collegium Cocorum in Campidoglio, l’onorificenza al merito professionale che viene rilasciata dalla Federcuochi agli chef che operano da oltre 25 anni nell’arte culinaria. Nel 2015 Albarosa Zoffoli alla Fiera dell’alimentazione di Rimini fece il cappelletto più grande del mondo che pesava 3 chili e 750 grammi.

Continua Albarosa Zoffoli: "Avevo vent’anni e imparai l’arte della cucina da mia suocera Adalgisa Bianchi che era la cuoca di tutte le colonie dei Manuzzi di Cesena. Mi piace cucinare i primi piatti con pasta fresca e sfoglia fatta a mano e poi il pesce del nostro Mare Adriatico. Ma sono sempre alla ricerca anche dei piatti innovativi. Fra i personaggi più curiosi che ho incontrato nella mia vita di chef è stato il compianto cardinale Tonini che ricordo a una grande fiera a Pesaro dove ci fece cucinare carne bianca con verdure a vapore, perché disse che lui poteva mangiare solo quelle. Più tardi girando per gli stand ho visto che assaggiava tutti i salumi e formaggi tipici delle regioni. Lui se ne è accorto che avevamo scoperto tutto e ci siamo fatti una bella risata".