L’ad Panzavolta: "Ho fiducia, vivacizzeremo tutta la struttura"

Nel luglio scorso, l’ad di Cia-Conad Luca Panzavolta, all’inaugurazione del nuovo Conad city del Foro Annonario che dopo i lavori ha una superficie di vendita di circa 400 metri quadri, 150 in più rispetto ai precedenti, mise in luce che Cia-Conad voleva dare il massimo contributo possibile al rilancio della intera struttura. Questa mattina, (ieri per chi legge, ndr.) da Parigi, ci ha fornito le prime informazioni sul nuovo impegno di Cia-Conad che riguarda la direzione della struttura commerciale sino ad oggi denominata ’Al Mercato Coperto’.

Amministratore delegato Panzavolta, in che modo procederete?

"Come è stato comunicato il cda di Foro Gest, di cui Cia-Conad è parte attiva con Credito cooperativo romagnolo, Confartigianato e Confesercenti territoriali, darà ufficialmente mandato di assumere la direzione operativa del mercato coperto a Cia-Conad. Se ne occuperà concretamente una nostra società che già opera al Centro Montefiore".

Si occuperà della direzione della struttura e anche della organizzazione di eventi?

"Esattamente, in piena sinergia e condivisione con Foro Gest, di cui Cia-Conad fa parte, e ciò faciliterà il nostro lavoro. Certamente il compito di rilanciare il Foro Annonario richiede molte energie ma siamo fiduciosi di poter un passo alla volta conseguire l’obiettivo".

Si tratta principalmente di procedere al ripopolamento commerciale. È fiducioso?

"Guardi, sono in viaggio a metà tra lavoro e piacere a Parigi e c’è proprio qui con me qualcuno che ha manifestato interesse a entrare nel Foro Annonario. Voglio far capire con questo che lavorando bene si può rendere sempre più appetibile la struttura che si trova in una felice posizione del centro storico. Noi tutti abbiamo fiducia".

a.a.