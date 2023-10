L’addio a Bissoni. Errani: "Era il migliore. È stato un modello per la sanità nazionale"

In un clima di grande commozione e rispetto, ieri al Museo della Marineria si sono svolti i funerali di Giovanni Bissoni, ex sindaco di Cesenatico ed ex assessore alla Sanità della regione Emilia-Romagna, morto mercoledì all’età di 70 anni, a causa di una forma di Sla fulminante. Sono state almeno 600 le persone stimate presenti per l’ultimo saluto all’uomo che qui chiamano tutti semplicemente Giovanni e fra questi l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, l’ex ministro Pier Luigi Bersani, l’ex presidente della regione Emilia-Romagna Vasco Errani, gli ex ministri Roberto Speranza, Renato Balduzzi, Maria Pia Garavaglia e Rosy Bindi; il presidente della regione Stefano Bonaccini, il procuratore generale della Cassazione Vincenzo Salvi; i sindaci Matteo Gozzoli di Cesenatico, Enzo Lattuca di Cesena, Gessica Allegni di Bertinoro, Michele De Pascale di Ravenna, l’assessore del Comune di Parma Gianluca Boghi, l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini.

Il sindaco Gozzoli ha sottolineato le grandi qualità e doti umane di Bissoni, oltre le capacità straordinarie con le quali amministrò la città di Cesenatico e la regione Emilia-Romagna L’ex sindaco Luciano Natali ne ha ricordato la carriera: "Giovanni per me è stato un fratello ed insieme abbiamo vissuto una stagione storica per il bene comune. Nel ’76 quando fu nominato sindaco a 23 anni, io ero il suo assessore ai Lavori pubblici. Assieme ci siamo fatti crescere la barba perchè ci trattavano come dei burdèl". Vasco Errani, in un lungo intervento fermato più volte dalla commozione e dalle lacrime, ha parlato così: "Giovanni era una persona unica, nel ’95 quando lo nominammo assessore regionale alla Sanità si chiedeva se fosse adeguato, invece era il migliore, un modello per la sanità nazionale, capace di costruire un gruppo dirigente di qualità, con la barra fissa della sanità come bene pubblico, preso ad esempio anche di recente da molti governanti che lo hanno chiamato per avere dei consigli".

Sono molte le testimonianze giunte da più parti d’Italia e i messaggi di cordoglio. Il Partito Democratico di Cesenatico, a nome della segreteria e dei consiglieri comunali, esprime il suo cordoglio "per la perdita di un cittadino e un politico che ha scritto la storia di Cesenatico rimanendo sempre saldo e fedele nei suoi ideali di sinistra". Fra le associazioni, i volontari di "I Bambini al Primo Posto" dedicato un pensiero all’ex sindaco, come persona amatissima e da sempre a loro vicina. La Fondazione Maratona Alzheimer ha espresso un dolore immenso, sottolineando che Giovanni Bissoni era vicino a questa organizzazione sino al suo esordio nel 2012 e ha partecipato a a tutte le marce Cesena-Cesenatico. L’ex sindaco ed ex assessore regionale ha deciso di destinare le donazioni in sua memoria alla Fondazione e ha personalmente disposto un legato per il Centro di Documentazione, Studio e Ricerca Alzheimer, di prossima realizzazione a Casa Fabbrani, futura sede della Fondazione a Mercato Saraceno.

Giacomo Mascellani