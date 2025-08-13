L’addio a Walter Sintoni: "Lascia un segno prezioso"

Si svolgeranno nella mattinata di oggi alle 10, presso il campo sportivo della ‘Due Emme’ a Mercato Saraceno, le esequie di Walter Sintoni scomparso all’età di 78 anni, seguirà la tumulazione nel cimitero di Monte Castello dove risiedeva. Figura centrale di sportivo e di educatore, Walter Sintoni era il presidente della Società sportiva ‘Due Emme’ e pochi anni fa festeggiò – assieme ai presidenti, giocatori, allenatori, i dirigenti, i collaboratori e i simpatizzanti – i 30 anni della fondazione della ‘Due Emme’ (1992-2022) ricordando le difficoltà superate nel 1992, per "abbattere i campanili" e unire in un unico sodalizio ’Usd Due Emme’, ovvero le storiche società, la Mercatese con quella di Monte Castello. E questo dopo ben 54 incontri attraverso i quali i rappresentanti delle due società, muniti di gomito e diplomazia, sono riusciti a portare a termine l’impresa. In quella stessa serata dei festeggiamenti, ideata dai giocatori della prima squadra, il presidente Walter Sintoni venne, a sorpresa, omaggiato di una maglia commemorativa, diventata poi la nuova divisa di gara.

La Due Emme, l’amministrazione comunale e i cittadini hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa di un "uomo di grande umanità e gentilezza, che ha saputo unire competenza e sensibilità, lasciando un segno prezioso nella vita di tanti ragazzi (e non solo) che hanno avuto la fortuna di incontrarlo". Sintoni ha lasciato segni importanti di sé per la comunità sportiva, e non solo mercatese, tanto era stimato e apprezzato da tutti, cosicché il suo ricordo oggi non è soltanto memoria, ma presenza viva e concreta.

Edoardo Turci