L’addio al regista Aurelio Chiesa. Oggi il saluto all’obitorio del Bufalini poi la cremazione al cimitero di Tipano

C’è un’ultima occasione per salutare Aurelio Chiesa, regista, sceneggiatore e intellettuale cesenate deceduto una settimana fa al Bufalini per una malattia che lo tormentava da tempo. Il suo funerale si svolgerà oggi alle 15, ma dalle 14 si potrà rivolgergli l’ultimo saluto presso l’obitorio del Bufalini. Alle 15 la salma affronterà il viaggio per essere traslata al cimitero di Tipano per la cremazione, e lì non ci sarà che un rapido momento di commiato.

Sono occupati, infatti i loculi delle tomba dove riposano il padre e la madre da tempo defunti, e la difficoltà di trovare un sepolcro ha fatto propendere per la cremazione. Una decisione che è stata assunta anche con il consenso della sorella, unica erede, che vive in una struttura protetta ed è seguita da un amministratore di sostegno.

Aurelio Chiesa aveva 78 anni e negli ultimi tempi viveva quasi isolato nella sua casa alle pendici del Monte. La sua scomparsa, tuttavia, ha destato grande cordoglio tra i tanti che, soprattutto in età giovanile e nel lasso di tempo in cui la sua creatività l’ha portato a frequentare gli ambienti romani dell’industria cinematografica, lo hanno conosciuto, frequentato e molto apprezzato. Ormai lontano da quel mondo si era rinchiuso in se stesso anche se affermava di scrivere ancora sceneggiature e soggetti per il cinema. Lo si vedeva, ma sempre più raramente, percorrere il centro storico in sella alla sua bicicletta e ormai di rado si fermava a chiacchierare con gli amici che siedono spesso nelle panchine davanti al Bar Babbi. La sua scomparsa di uomo solo e solitario aveva smosso la generosa disponibilità di un amico che si era fatto avanti per provvedere al suo funerale, ma Aurelio Chiesa non era abbandonato a se stesso e una vicina, che testimonia di averlo aiutato nell’ultimo tratto della sua vita, ha provveduto a prendere le redini delle esequie in accordo con l’amministratore di sostegno della sorella.

E’ cambiata anche l’associazione alla quale devolvere le offerte in memoria, non più Assocuore come aveva previsto l’amico che voleva farsi carico del funerale, ma un’associazione che sostiene la ricerca contro il cancro.

Il regista Aurelio Chiesa lascia due pellicole cinematografiche, "Bim bum Bam" (1981) e "Luci lontane" (1988), diverse sceneggiature (la miniserie tv "Traffico d’armi nel Golfo" del 1977 e "Una botta di vita" del 1988) e il contributo di aiuto regia accanto a Pier Paolo Pasolini nel film "Porcile". Nelle due pellicole ci sono molti scorci della città di Cesena. Chiesa, infatti, aveva scelto di ambientare parte dei due film nella sua città che affermava di amare "come una madre".