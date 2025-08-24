L’addio all’ex storico attaccante Corradi

Biondo, estroso, funambolico sulla fascia destra, calzettoni abbassati alla George Best, Sidio Corradi a Cesena ha lasciato il segno. L’ottantenne ex attaccante bianconero è morto ieri mattina a Genova dove viveva da molti anni. Nel Cavalluccio è stato protagonista per tre stagioni, dal 1966 al ’69, compresa la prima storica promozione in serie B, sotto la guida di Meucci. In Romagna complessivamente realizzò 27 gol in 81 gare di campionato tra terza serie e cadetteria.

Originario di Porto Ercole aveva fatto un’apparizione anche nel Bologna dello scudetto nel ‘64 con una sola presenza, poi scarsa fortuna a Vicenza, molto bene a Cesena, spodestato dal giovane Bettega a Varese e 7 stagioni da grande protagonista a Genova dove vinse anche una classifica cannonieri in B ed è stato inserito nella hall of fame (129 presenze e 36 gol) della storia del grifone.

A Cesena viveva nella zona della Madonna delle Rose con la moglie e le tre figlie, frequentatore del bar Bianconero, disponibile e simpatico si integrò perfettamente con la natura espansiva dei romagnoli. Da molto tempo però si era trasferito a Genova dove dopo aver concluso la carriera come calciatore a Casale aveva allenato a lungo le giovanili rossoblù, in particolare la squadra Primavera diventando un’icona del calcio genoano.

Come calciatore aveva estro, fantasia, puntava e saltava facilmente l’uomo ed era dotato anche di una certa confidenza con il gol. Per lui è stato importante il periodo cesenate sia a livello professionale che umano ma il suo grande amore è stato il Grifone, anche in tempi recenti rappresentava la società in diversi incontri con i tifosi. La sua tecnica ha caratterizzato il Cesena dalla stagione 1966 a quella 1969, in pratica il periodo nel quale il Cavalluccio iniziò ad entrare nel calcio che conta. Le condoglianze alla famiglia anche dal Cesena Fc.