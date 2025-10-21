Ladri e occupanti abusivi. Una gang a Cesenatico

I carabinieri arrestano una banda di ladri seriali e ricettatori, ma il giudice li rimette in libertà e questi continuano a rubare. Accade a Cesenatico, dove il problema dei furti è da sempre molto sentito. In particolare nelle ultime settimane sono entrati in azione a più riprese dei malviventi di origini marocchine ma da diverso tempo trasferitisi in Italia, i quali sono topi d’auto specializzati, tant’è che nelle ultime notti sono riusciti a fare razzie all’interno di autovetture parcheggiate nella zona di Cesenatico centro e Boschetto, dove oltre a sottrarre degli oggetti, hanno causato parecchi danni alle auto. Non solo, la gang potrebbe essere la stessa che ha rubato i fondi cassa e i generi alimentari in un ristorante ed in un pubblico esercizio della zona, anche in questi casi con danni relativi allo scasso.

La storia di queste scorribande notturne ai danni dei residenti di Cesenatico, si incrocia con il caso singolare di una coppia di romagnoli residenti nell’entroterra, che un anno e mezzo fa aveva acquistato un’abitazione nel centrale viale Edmondo De Amicis. Recentemente i padroni di casa hanno scoperto che, in attesa di eseguire i lavori di ristrutturazione, l’immobile era stato occupato da degli abusivi. Venerdì scorso alcuni vicinino hanno segnalato dei movimenti sospetti, così nella giornata di sabato due pattuglie dei carabinieri sono intervenute assieme ai proprietari. All’interno della casa c’erano tre uomini che avevano steso dei materassi e accatastato molti oggetti di dubbia provenienza, biciclette, capi di abbigliamento, borse, documenti, scarpe griffate, occhiali e altri accessori.

I militari hanno fermato i tre malviventi e li hanno accompagnati in caserma per identificarli e procedere nei loro confronti. Tuttavia l’autorità giudiziaria evidentemente ha deciso di rilasciarli, tant’è che domenica pomeriggio quelle stesse persone giravano libere a Cesenatico. Non solo, i padroni di casa sono entrati nell’abitazione che devono ristrutturare a breve e si sono accorti che qualcuno era entrato e aveva portato via una parte degli oggetti considerati come di sospetta provenienza. I ladri quindi sono tornati sul luogo del "delitto" e continuano a fare ciò che gli pare. Probabilmente non gli è parso vero di essere rilasciati. I carabinieri continuano le indagini, anche perché c’è il forte sospetto che, oltre ai tre uomini identificati, vi siano altri ladri coinvolti nella banda, i quali non erano presenti sabato scorso al momento del blitz dei carabinieri e dei proprietari. Fra questi dovrebbe esserci un minorenne che sarebbe fuggito da una comunità di recupero. Tra i residenti di viale De Amicis c’è molto sconforto, perché i carabinieri hanno effettuato un intervento puntuale ed efficiente, ma la macchina della giustizia evidentemente non li appoggia.

Giacomo Mascellani