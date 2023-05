Ladri in azione dentro al teatro, rubate radioline

I topi d’appartamento non risparmiano neppure il teatro comunale. Nello scorso fine settimana i ladruncoli sono entrati in azione due volte, forzando un’apertura sul retro dello storico edificio in via Mazzini. All’interno hanno rovistato in vari ambienti ma senza trovare contanti e oggetti di valore. Alla fine si sono dovuti accontentare di rubare le radioline ricetrasmittenti impiegate dal personale. Del caso si occupano i carabinieri di Cesenatico, dove il furto è stato denunciato dai funzionari del Comune.