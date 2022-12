Ladri in periferia, rubano saldatrice

Ancora furti nella notte nella periferia di Cesena. I malviventi sono entrati in azione nella notte tra tra mercoledì e giovedì. Gli episodi sono stati segnalati su Facebook.

"I ladri sono entrati nel nostro capannone agricolo a Capannaguzzo adiacente alla casa - segnala una donna - hanno tolto una piccola finestra sul retro e da lì sono entrati. Hanno portato via una saldatrice e una scala in alluminio allungabile".

Altri episodi di furti vengono segnalati nella stessa notte in via violone Gattolino a Martorano, dove i "ladri hanno colpito per la quarta volta".