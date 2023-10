Ladro condannato ai lavori utili

Processo al ladro che l’estate scorsa ha rubato pasta, riso, carne, frutta e birre nel supermercato Conad di via Cecchini nel centro di Cesenatico. Il malvivente, un uomo di 59 anni originario della Tunisia, aveva occultato la merce in uno zaino, ma all’uscita del negozio, dopo aver spintonato una dipendente che tentava di fermarlo, è stato bloccato da un poliziotto fuori dall’orario di servizio. Rimesso in libertà dopo la convalida dell’arresto, il giudice lo ha condannato a svolgere lavori socialmente utili.