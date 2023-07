Ladro di iphone denunciato per ricettazione

di Giacomo Mascellani

Ai Giardini al Mare, una delle zone dove si concentrano maggiormente i furti e lo spaccio di droga, la Polizia locale ha compiuto due operazioni, che hanno portato alla denuncia di un giovane fermato con tre cellulari e sette schede sim risultate rubate, ed un pluripregiudicato che guidava senza patente.

Il primo caso riguarda un ragazzo di 19 anni della provincia di Treviso, controllato da una pattuglia in abiti civili, che ha seguito attentamente le sue mosse in una zona dei Giardini al Mare, quella dove ci sono dei grandi giochi in legno e dove questa estate si registra la presenza di malviventi. Il ragazzo è stato notato mentre stava raccogliendo vicino ad un cespuglio un pacchetto di colore marrone, mettendolo velocemente nel suo zainetto. Quando gli agenti gli hanno chiesto cosa avesse messo nello zaino, il giovane ha risposto "il mio cellulare", ma in realtà all’interno c’erano tre iphone e, durante la perquisizione effettuata al comando, sono stati rinvenute sette schede Sim di vari operatori telefonici. Si tratta di materiale rubato e per questo motivo il 19enne è stato denunciato per ricettazione; c’è più di un sospetto che faccia parte di una gang che commette furti a raffica nella zona.

Il magistrato ha convalidato il sequestro dei tre cellulari e delle sette schede sim ed è stata avviata un’indagine per rintracciare i proprietari dei tre cellulari. L’altra operazione riguarda sempre la stessa zona in cui lunedì scorso una pattuglia in abiti civili ha fermato e controllato un uomo di 27 anni di Gambettola, alto e con i capelli rasati, che alla guida di un’Alfa Romeo Giulietta stava percorrendo i Giardini al mare con fare sospetto. Il giovane è sceso dall’auto, incamminandosi a passo spedito verso la spiaggia e tornando poi velocemente in auto, guidando fino a un vicino stabilimento balneare. Fermato dagli agenti che lo pedinavano, è emerso che guidava senza patente perché non l’aveva mai conseguita, quindi era un pericolo pubblico, inoltre aveva diversi precedenti penali per i quali era stato in carcere, dove era uscito nel gennaio scorso.

Il 27enne era in compagnia di una donna residente a Cesena, proprietaria dell’auto. L’uomo è stato denunciato e sanzionato, così come la donna che dovrà rispondere di incauto affidamento dell’auto. L’assessore Mauro Gasperini è soddisfatto: "Il lavoro del comandante Edoardo Turci e di tutti gli agenti della Polizia locale, in sinergia con le forze dell’ordine, è prezioso. In questi frangenti hanno portato a termine due operazioni importanti per la sicurezza, anche in una ottica di prevenzione dei reati".