Tenta di entrare dalla finestra del liceo per rubare: arrestato

Cesena, 23 novembre 2023 – La zona del Cubo nei pressi della stazione, più volte al centro di situazioni di degrado e pericolo, specie nel parcheggio sotterraneo all’edificio scolastico dove convivono liceo classico Monti e parte del liceo linguistico Alpi, ancora protagonista per un fatto che si è verificato al liceo classico Monti, nel cuore della mattinata, attorno alle 11, quando gli allievi stavano facendo ricreazione al termine delle prime lezioni.

È accaduto che un uomo ha cercato di aprire la finestra di un’aula pare con l’intenzione di entrare per rubare qualcosa, stando almeno a quel che è emerso. Poi bloccato, è stato arrestato.

"Mi hanno detto che sembrava un po’ alterato ma io non l’ho visto – spiega la dirigente Simonetta Bini – e ha provato a spingere la finestra, ma il gancio ha impedito l’apertura". Alcuni studenti hanno avvertito i docenti. "Abbiamo allertato immediatamente la polizia – prosegue la preside – che, trovandosi nei pressi, è intervenuta ed ha fermato la persona. Il sistema ha tenuto e il commissariato mi ha contattato subito dopo, così ho provveduto a sporgere denuncia contro ignoti per tentata intrusione. La classe interessata era una seconda del piano terra, in un’aula che si affaccia verso il parcheggio di fronte all’aula magna di Psicologia".