Ladro rumeno fermato: doveva scontare due mesi di carcere

Il problema dei furti continua ad essere una delle priorità in riviera, dove ogni giorno sono in azione topi d’appartamento, topi d’auto e ladri di biciclette, anche in pieno giorno. Ed è proprio su questo che si stanno concentrando gli agenti del Posto estivo di Polizia di Cesenatico perché la prevenzione è considerata fondamentale.

Nel corso di uno di questi controlli, nella rete è finito un uomo di 50 anni di origini albanesi, che è un volto già noto alle forze dell’ordine per dei precedenti penali e della condanne. Il malvivente ha detto ai poliziotti di non abitare più in Italia da molti anni e di essersi trasferito all’estero per motivi di lavoro. La pattuglia non ha abboccato, ha attivato degli esami approfonditi sulle sue generalità ed è emerso che a carico del 50enne c’era un precedente di polizia per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli ed una condanna per furto del 2016. Riguardo a quest’ultimo reato, l’Ufficio esecuzioni penale della Procura di Cuneo nel 2018 aveva emesso un provvedimento di carcerazione a carico dell’uomo, che doveva scontare la pena di 2 mesi e pagare una sanzione. Dopo il fotosegnalamento eseguito dalla Polizia scientifica del Commissariato di Cesena, il cittadino rumeno è stato accompagnato al carcere di Forlì per scontare la pena.

Un altro rumeno di 45 anni con numerosi precedenti a carico ed attualmente sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con vari obblighi tra cui quello del divieto di allontanarsi dalla provincia di Rimini, è stato pizzicato a Cesenatico e quindi è stato denunciato per la violazione, che gli costerà come conseguenza la revoca dei benefici.

g.m.