Ladro tradito dallo smartphone geolocalizzato

In manette un 40enne campano, originario di Napoli, che giovedì pomeriggio ha messo a segno un furto in un’auto parcheggiata davanti al centro commerciale Romagna Shopping Valley a Savignano sul Rubicone. La vittima del furto era scesa dall’auto dopo averla lasciata in sosta nel parcheggio. Il malvivente deve essersi accorto che all’interno dell’automobile c’erano due borse ben visibili ed è riuscito a forzare la portiera e ad impossessarsene. L’uomo ha agito indisturbato mentre il proprietario era a far compere. Nell’auto c’erano la borsa con il computer portatile e uno zaino con degli effetti personali, incluso il cellulare. Il ladro si è impossessato di tutti i beni, un bottino di circa 1.500 euro. A ‘tradirlo’ sono stati i dispositivi di geolocalizzazione dello smartphone, tramite i quali il malvivente è stato rintracciato dai carabinieri di Cesena, allertati dalla vittima. Il ladro, dopo il furto, si è allontanato dal centro commerciale e diretto a Cesena con la sua auto. Il 40enne di Napoli è stato inseguito e fermato dai carabinieri che lo hanno arrestato e denunciato per furto aggravato. Il materiale recuperato è stato restituito al legittimo proprietario. Ieri in tribunale a Forlì si è tenuta l’udienza di convalida e il giudice ha disposto la misura cautelare del carcere per il 40enne campano che si trovava in trasferta in Romagna.