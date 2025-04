Lady Chef Zoffoli a Porta a Porta

Ha fatto la sfoglia romagnola a Porta a Porta nel salotto di Bruno Vespa. Una nuova ed importante gratificazione professionale per la Lady Chef Albarosa Zoffoli, di Gatteo Mare. Dopo avere preparato i pasti all’ultimo Festival di Sanremo per cantanti, musicisti, giornalisti e tutto il personale e dopo i prestigiosi premi mondiali, conquistati dalla chef romagnola, tra cui la medaglia di bronzo all’IKA Olympiade der Koche, a Erfurtin Germania (la maggior competizione professionale al mondo per gli chef) e la medaglia d’oro nella categoria ’cucina artistica’ alla Culinary Word Cup in Lussemburgo, Albarosa, che è maestra nel settore paste e membro della Federazione Italiana Cuochi con il titolo di eccellenza Lady Chef, giovedì 17 aprile, è stata ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta il salotto televisivo più prestigioso d’Italia. Nel corso della seguitissima trasmissione, in onda su Rai 1, è stato trattato il tema legato alle vacanze pasquali e ai piatti della tradizione. In studio, la Chef Zoffoli, ha preparato la sfoglia e i classici cappelletti romagnoli. Più volte nel corso della trasmissione, Albarosa ha valorizzato le peculiarità della cucina della Terra di Romagna. Grazie a questa partecipazione televisiva, sicuramente per Albarosa Zoffoli, si apriranno nuovi e importanti realtà professionali. e. p.