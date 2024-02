Lady, guida alla magia dei fiori: "Finalmente realizzo il mio sogno"

"Ragazza innamorata, eterna sognatrice, mamma felice, fioraia per passione". È la scritta che Sara Galassi (foto), 32 anni, originaria di Gambettola e residente a Savignano sul Rubicone, ha collocato sulla porta del nuovo negozio di fiori Lady aperto nei giorni scorsi a Savignano in corso Vendemini, in pieno centro storico.

"Ho sempre sognato di fare questo lavoro fin da piccola – dice –. Dopo il matrimonio e la nascita di mia figlia Futura, nome preso dalla canzone di Lucio Dalla, ho realizzato il mio sogno e ho aperto il primo negozio a Savignano in piazza Amati, e ora a pochi metri questa nuova sede".

"La mia specialità – continua – è creare composizioni con il linguaggio dei fiori. Nell’Epoca Vittoriana si regalavano fiori alle donne seguendo un preciso galateo floreale e col tempo questa usanza si è persa, prediligendo l’estetica, ma io voglio fare tornare importanti entrambe le cose. I destinatari delle mie composizioni riceveranno sempre il significato dei fiori utilizzati che sono unici e rari".

e.p.