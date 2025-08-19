L’afa d’agosto ha le ore contate: "Giovedì temporali e grandinate. Ma l’estate non sta finendo"

Addio al gran caldo. La morsa più torrida dell’estate è in procinto di allentare la presa sul nostro territorio, probabilmente senza farsi più risentire – in questi termini – fino all’anno prossimo. Lo anticipano le previsioni meteo che allungano lo sguardo dai prossimi giorni fino all’inizio di settembre.

Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro, davvero l’estate sta finendo?

"Rispondo con un sorriso dicendo sull’estate metereologica non c’è margine di dubbio: termina a fine mese e su questo non si discute… Dopo di che, venendo alle aspettative di chi è alle prese con la programmazione degli ultimi giorni di ferie, confermo che a partire dalle prossime ore assisteremo a una significativa riduzione delle temperature. Il che non vuol dire che piomberemo in pieno autunno, ma che le massime scenderanno sotto i 30 gradi, in certe località anche con differenze di sette o otto gradi rispetto ai valori attuali. In relazione alle minime notturne, ci aspettiamo valori intorno ai 17-18".

A partire da quando?

"Il mutamento climatico è atteso a partire da mercoledì, ma il riferimento è a livello regionale e avverrà progressivamente: in effetti la variabilità interesserà prima la parte occidentale dell’Emilia Romagna, spostandosi poi verso le pianure centrali e raggiungendo infine la costa e le aree nord orientali. Giovedì sarà probabilmente la giornata nella quale gli effetti si faranno sentire in maniera più marcata". Che genere di effetti?

"Temporali forti, grandinate. Le ragioni stanno nell’allontanamento dell’anticiclone che si sposterà verso nord, in direzione della Gran Bretagna e poi dell’Islanda, lasciando campo libero a correnti più fresche dall’Atlantico. Venerdì il quadro tornerà a migliorare, ma sabato e domenica potrebbe restare una condizione di variabilità. In generale, i modelli al momento sembrano escludere nuove impennate di gran caldo".

Il tempo stringe, settembre si avvicina. Dunque, addio afa? "La tendenza pare essere quella: da qui alle prossime settimane ci sarà spazio per ancora tante belle giornate, ma con temperature più contenute e gradevoli, in grado di non rovinare le vacanze di chi è in riviera e allo stesso tempo di regalare più refrigerio a chi è in città".

Un’estate anomala, rispetto al recente passato.

"Resto pragmatico: per certificare che le temperature dell’estate 2025 sono inferiori rispetto alla media degli ultimi anni serve davvero poco e la ragione sta nel fatto che guardandoci alle spalle, ci dobbiamo confrontare con periodi che erano stati davvero torridi. Dunque sì, il fatto che ci siamo discostati da quella tendenza è incontestabile. Resta da vedere cosa succederà in futuro, dal momento che i cambiamenti climatici in atto restano un tema attualissimo col quale saremo chiamati a confrontarci ancora a lungo".