L’Afrodite dei cantieri Boschetti traghetto di linea in Toscana

È iniziata la prima vita di Afrodite, la grande barca per il trasporto passeggeri costruita nei Cantieri Boschetti di Cesenatico, che ha raggiunto il mare Tirreno, dove effettua i trasferimenti marittimi tra l’isola d’Elba e l’isola del Giglio. La nuova nata della flotta ha 500 posti, è lunga 32 metri, larga 7 metri e 30 centimetri, ed è mossa da due motori per propulsione marina Baudouin della potenza di 1.800 cavalli ciascuno e 39mila centimetri cubici di cilindrata, che consentono una velocità di crociera di 20 nodi. Afrodite è realizzata in vetroresina e ha tre ponti. La barca ha un valore di 3 milioni, ma non sarà venduta. Rimane infatti di proprietà della società dei fratelli Boschetti, i quali l’hanno noleggiata alla società ’Mare Giglio’ di Porto Santo Stefano. Ricordiamo che nell’arcipelago toscano, è già presente una barca allestita e venduta sempre dai Cantieri Boschetti, si tratta della Costa d’argento, che ha 450 posti ed è lunga 33 metri. Afrodite ha raggiunto la costa della Toscana a inizio estate, attraverso un lungo viaggio in cui ha costeggiato l’Adriatico sino a sud, per poi risalire ed arrivare nel mar Tirreno, dove copre le linee tra l’isola d’Elba e l’isola del Giglio, trasportando tre volte a settimana i vacanzieri che soggiornano in estate nelle due isole. I fratelli Fabio, Andrea e Maurizio Boschetti sono molto soddisfatti: "E’ stato un progetto molto bello e allo stesso tempo complesso, ’il guscio’ in vetroresina ci è stato consegnato a luglio dello scorso anno e subito abbiamo incominciato ad allestirlo passo dopo passo. Questo è il sesto scafo del genere che approntiamo nel nostro cantiere a patire del 2015".

Giacomo Mascellani