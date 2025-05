L’agenzia Manuzzi in prima linea: "Abbiamo messo le ali all’evento"

I numeri di Macfrut sono sempre da record, ma dietro a quelle cifre ce ne sono altre, altrettanto importanti e che allo stesso modo rendono l’idea della mole di lavoro – e soprattutto di indotto - che la fiera genera nel territorio romagnolo. L’agenzia viaggi Manuzzi, storico riferimento cesenate nel mondo del travel, da mesi sta lavorando a pieno ritmo con uno staff composto da una decina di persone, che hanno avuto il compito di organizzare i pernottamenti, i trasferimenti e le varie iniziative promozionali messi sul tavolo da Macfrut e dagli espositori presenti al Rimini Expo Center. "In tutto – spiegano da Manuzzi – abbiamo coinvolto 110 hotel sparsi tra Rimini, Ricione, Bellaria, Cesena e Cesenatico, organizzando 10.000 pernottamenti nell’arco della tre giorni, con una punta di 4.000 stanze prenotate in relazione alla notte tra il 6 e il 7 maggio, corrispondente ai primi due giorni di fiera". Oltre 1.500 persone sono state accompagnate dai vari aeroporti italiani fino a Rimini (e ritorno, ovviamente), ricevendo anche il servizio completo di biglietteria voli, aspetto che ha permesso di certificare provenienze di caratura davvero planetaria.

"Dal Cile alla Nuova Zelanda, il mondo è passato a Macfrut. E noi lo abbiamo accompagnato, avvalendoci dei servizi di trasporti del territorio, a conferma del forte legame che questa fiera ha mantenuto e continua a mantenere con la terra dove è nata". In fiera, le parole chiave sono quelle dell’affidabilità e della qualità dei servizi, ragioni per le quali l’attenzione alle strutture e alla qualità dei servizi è massima: "Abbiamo lavorato in partnership con Cesena Fiera, individuando hotel che sapessero garantire gli standard richiesti, partendo almeno dai tre stelle superiori. Dopo di che abbiamo rilanciato, provvedendo a organizzare pure eventi privati ad hoc, nelle migliori location del territorio".

Luca Ravaglia