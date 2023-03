L’aggressione al preside "Serve un scuola per genitori: non tollerano regole e divieti"

Andrea Alessandrini Del grave episodio del dirigente della scuola secondaria di primo gradi di via Pascoli Nicola De Marco, colpito con un pugno all’orecchio dallo zio di una alunna che si era recato a scuola per prelevarla senza averne l’autorizzazione ed ha reagito con violenza al motivato diniego dell’istituto, si è parlato ieri in tutte le scuole cesenati, e non solo. Un evento per certi versi eccezionale nel nostro territorio, stando a ciò che emerge, ma controversie e conflittualità tra familiari e istituti scolastici sono stimate più frequenti di quello che si possa pensare, pur senza degenerare necessariamente in casi di violenza gratuita. Che peraltro sono in crescita: e nelle stesse ore in cui è stato colpito il preside della media di via Pascoli, un’insegnante salernitana è stata aggredita da una madre perché aveva dato un brutto voto alla figlia, al punto tale che l’altro ieri il ministro della Pubblica Istruzione Valditara ha annunciato il proposito di costituirsi parte civile a tutela del personale della scuola colpito. Simonetta Bini, insegnante di italiano e latino per tanti anni, e poi dirigente, è dirigente del liceo classico Monti, l’istituto più antico della Provincia, fondato nel 1860, un pezzo di storia della città. Preside Bini, l’episodio...