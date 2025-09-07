L’agguato mortale a Pio Battistini. Una scia di sangue tra politica e affari

‘Stasera è venuto quello che deve ammazzare Battistini’. Lo sapeva più d’un congiurato in quella tranquilla sera del 7 settembre 1891 in pieno centro a Cesena. Il sicario è Antonio Mordenti, detto Barcioclìn, settario repubblicano giunto dalle miniere della Boratella per un delitto su commissione. Barcioclìn aveva atteso la sua vittima nelle osterie del centro, con la determinazione d’un cacciatore al passo dei colombacci. Gli arriva l’attesa segnalazione: Pio Battistini, proprietario della locanda Leon D’Oro (l’albergo in piazza davanti al Municipio) e leader emergente dei socialisti locali è uscito dall’albergo insieme all’amico Ermenegildo Lorenzi; i due passeggiano sotto i portici di via Zeffirino Re. Barcioclìn, incurante dei passanti, li bracca e si apposta all’altezza di vicolo Stalle. Lascia passare i due, poi colpisce alla schiena alla schiena Battistini con un colpo di pistola caricata a pallettoni: omicidio a sangue freddo (ancora oggi una lapide sulla volta dei portici ricorda quel terribile agguato).

Subito dopo l’assassino balzava via nell’oscurità di Vicolo Stalle, vanamente inseguito da una pistolettata dell’amico di Battistini: un cavallo aspettava il sicario che fuggirà veloce nella notte verso le colline. Sarà acciuffato sette mesi dopo, in Grecia, insieme al mandante del delitto: Agostino Domeniconi, detto Beffuti, temuto capo della squadra di Porta Romana (Porta Santi). Mentre Domeniconi cercherà invano di corrompere i poliziotti greci, Barcioclìn si fa arrestare senza opporre resistenza: Mordenti è una vecchia conoscenza della polizia, due volte già processato per omicidio e due volte assolto per insufficienza di prove. Troppo rischioso testimoniare contro Barcoclìn… Ma per il delitto Battistini l’omertà dettata dalla paura si sgretolava: hanno visto in troppi, quella sera a Cesena. Soprattutto si è passato il segno, i cesenati non ne possono più di violenze e soprusi.

Quel delitto a sangue freddo s’era intrecciato con altre feroci vicende di cronaca nera (il precedente delitto del conte Neri, opera di malviventi della squadra repubblicana di Porta Romana, tentata estorsione finita in un macello, omicidio del quale Pio Battistini minacciava di rivelare gli autori) e al clima di rovente rivalità tra repubblicani e socialisti, pur politicamente alleati: ma, di fatto in quel tempo, ‘fratelli coltelli’. Quell’efferata vicenda, la cui ricostruzione sulle carte processuali supera in colpi di scena, come spesso capita, ogni sceneggiatura da romanzo nero (la storia veritiera di quei delitti è ben rievocata, senza dolcificazioni, nel libro- reportage ‘La squadra di Porta Romana’, di Dino Pieri) sfocerà nel processo svoltosi ‘per legittima suspicione’ (in campo neutro) presso la Corte d’Assise di Treviso nel 1893.

Le sentenze, tutte scontate in carcere: 20 anni per Mordenti; 22 anni e sei mesi per Domeniconi e secche condanne per altri due complici del delitto Battistini, orchestrato con perfida cura. Infine. Barcioclìn non aveva soltanto ucciso Pio Battistini: aveva anche abbattuto il mito pittoresco del romagnolo passionale, sanguigno, facile alle risse per questioni d’onore o politiche, ma mai ‘vigliacco’. Cosa c’è di più vigliacco d’un sicario che colpisce alla schiena da mezzo metro e a pallettoni?