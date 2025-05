Lago da salvare ‘Dilaghiamo’ vuole andare avanti

Il comitato ‘Dilaghiamo’, nato nel 2016 con l’intento di valorizzare il Lago di Quarto, cresce trasformandosi in Aps (Associazione di promozione sociale) e si rinnova: il fondatore e presidente Giuseppe Satanassi ha passato la mano (ma continuerà a dare il suo contributo) per l’aumento degli impegni da musicista che alterna a quelli di insegnante; il nuovo presidente è Luca Ensini, giovane ingegnere elettrico, che sarà affiancato dal consiglio direttivo formato da Simone Bartolomei, Gioacchino Satanassi, Shankara Bosch, Alex Rossi, Mattia Parati, Marco Valbonesi e Gaia Cortinovis (segreteria). Tutti i consiglieri sono di area sarsinate tranne Mattia Parati che è di Selvapiana, nel territorio di Bagno di Romagna, un Comune che non ha mai dimostrato una grande attenzione per il Lago di Quarto.

Nei primi otto anni di vita il comitato Dilaghiamo ha portato avanti il progetto dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio ‘Lago di Quarto - Natura da Vivere’ realizzando un gazebo con tetto di canniccia, una varietà di bambù naturale che cresce in gran quantità sulle sponde del lago e che potrebbe diventare una risorsa poiché viene importata dalla Cina a caro prezzo; un barbecue in muratura, un sentiero lungo sette chilometri attorno al lago, aree per spiare gli uccelli, un piccolo pontile per canoe e sup. Due anni fa l’alluvione distrusse una parte del sentiero che era stato realizzato con tronchi di alberi caduti: da qualche parte è arrivato un cospicuo contributo per ripristinare il percorso, ma alla fine ha dovuto pensarci ‘Dilaghiamo’ che ha acquistato il materiale e un volontario che ha realizzato una passerella.

Le cose fatte fino a ora sono importanti perché hanno reso vivibile per tutti un ambiente naturale di valore straordinario e facilmente accessibile, ma gli impegni che attendono ‘Dilaghiamo’ sono di ben altra portata: "Il nostro obiettivo – affermano Luca Ensini e Giuseppe Satanassi – è il ripristino del Lago di Quarto, creato nel 1812 da un’enorme frana alla confluenza del Fiume Savio e del Torrente Para, ma che anno dopo anno si è riempito di fango: l’originaria capacità di 4,5 milioni di metri cubi si è ridotta del 90%. E’ necessario ripristinare il volume originario dell’invaso che può avere molteplici utilizzi: laminazione delle piene eccezionali, serbatoio di acqua per uso idropotabile, irriguo e antincendio, incremento della produzione di energie elettrica, polo d’attrazione per un turismo di qualità. Abbiamo letto che la Camera ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a procedere in questa direzione: speriamo che sia la volta buona!".